Suárez e Cavani em atuação pela Celeste - Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/06/2022 16:59

Sem ter os seus futuros definidos, apenas sabendo-se que não continuaram no Manchester United e no Atlético de Madrid, os atacantes uruguaios Edinson Cavani e Luis Suárez teriam sido oferecidos para o Monterrey.

A informação do jornalista mexicano Ignácio Suárez, divulgada no programa La Octava Sports, dá conta de que ele teria conversado com o empresário Pablo Rivero (nome com sociedade de representação de Cavani) onde o oferecimento de dois nomes históricos foi levantado para os Rayados.



No caso de Luisito, qualquer avanço nas tratativas teria sido prontamente negado pelo mesmo já que, neste momento, ele tem a intenção de seguir atuando no futebol do Velho Continente. Algo que acabaria, também, com o interesse de equipes da Major League Soccer (MLS) em contratá-lo no curto prazo.



Entretanto, em relação a Cavani, o jogador teria gostado da possibilidade, mas haveria um problema de ordem salarial a ser arcado pelo Monterrey. Isso porque, em razão da folha salarial já “inchada” da equipe, seria difícil agregar uma peça que tem a intenção de receber vencimentos parecidos a uma das maiores estrelas do futebol mexicano na atualidade: o francês Gignac, do arquirrival Tigres.



Não se sabe exatamente os vencimentos do camisa 10 dos Felinos, mas, segundo o último levantamento realizado pelo portal Salary Sport, o atleta teria rendimento mensal de quase R$ 1,4 milhão.