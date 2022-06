Hudson anuncia aposentadoria do futebol - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/06/2022 16:49

Rio - Ex-volante do Fluminense, Hudson não é mais jogador de futebol profissional. Aos 34 anos, o atleta confirmou em entrevista ao canal do jornalista André Hernan nesta quarta-feira (1) que está pendurando as chuteiras. O meio-campista estava sem clube desde janeiro após deixar o Tricolor por empréstimo pelo São Paulo. Na ocasião, ele ampliou o contrato por mais um mês para poder se recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

"Estou aposentando do futebol, parando de jogar de forma oficial. Sempre fui um cara que tive muito anseio pela próxima fase da minha vida, sempre quis estudar, ter tempo de aprender outras coisas, de ajudar mais pessoas do que eu já ajudei. Futebol requer muito foco, dedicação, empenho, e acaba sobrando pouco tempo para fazer outras coisas, e sempre tive vontade de fazer outras coisas. Acredito que chegou esse momento", disse Hudson em entrevista ao canal do André Hernan.

Com passagens por Botafogo-PB, Cruzeiro, São Paulo e Fluminense, Hudson admitiu que passou a refletir sobre o futuro de sua carreira. Na ocasião, o jogador chegou a conclusão de que a aposentadoria no futebol era a melhor decisão.

"Nunca é fácil, jogo bola desde os 5 anos de idade, são 29 anos pensando em jogar futebol. Nunca me imaginei fazendo mais nada. Sempre tive vontade de ter conhecimento em outras coisas, e consegui com muitos cursos, muita dificuldade. Tecnicamente teve 'n' jogadores melhores que eu, mas no empenho, na garra, dedicação, superação, muitas vezes, fui um jogador ímpar. Acredito que venci no futebol muito mais pelo meu empenho que qualquer outra coisa", concluiu.