Neymar lidera a Seleção Brasileira rumo ao hexa - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/06/2022 16:11

Rio - Neymar preocupou torcedores brasileiros nesta quarta-feira ao publicar uma foto do pé inchado nas redes sociais. Em treino na Coreia do Sul, o jogador levou um pisão e é dúvida para o amistoso desta quinta-feira, contra a seleção local. Para Denilson, a Seleção não terá problemas se atuar sem o atacante do Paris Saint-Germain.



- A imagem é muito clara do inchaço no pé dele. Provavelmente vão deixar passar esse inchaço, e acho que ele não joga amanhã não. Por mais que já tenha diminuído o inchaço, a dor vai continuar. O Brasil nos últimos jogos atuou sem Neymar e atuou bem e deu esperanças para uma boa Copa do Mundo - disse Denílson no 'Jogo Aberto'.



A Seleção Brasileira jogou três vezes em 2022 nas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Tite goleou Bolívia, Paraguai e Chile, todos por 4 a 0, sendo apenas o último com presença de Neymar. Após duelo contra a Coreia do Sul, o Brasil encara o Japão, na próxima segunda-feira, em Tóquio.