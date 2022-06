Clássico entre Flamengo e Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/06/2022 16:08

Rio - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ) denunciou os atacantes Fred e Bruno Henrique, de Fluminense e Flamengo, respectivamente, que foram expulsos nos últimos minutos da final do Campeonato Carioca. A sessão está marcada para às 15h da próxima quarta, dia 8 de junho.

Fred foi denunciado no Artigo 250 § 1º II, que fala em "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada." O jogador pode pegar até três jogos de suspensão.

A denúncia feita em cima de Bruno Henrique se enquadra no mesmo artigo, além do artigo 258, que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras" do CBJD. O atacante rubro-negro pode ficar seis jogos suspenso.

Na mesma sessão, o Flamengo também será julgado pelo TJD/RJ. O clube foi denunciado no artigo 213 III, por "lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo", que prevê multa de R$ 100,00 a R$ 100.000,00.