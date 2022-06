Nasser Al Khelaifi, do Catar, é presidente e dono do PSG - Divulgação

Após sair na frente do Real Madrid e conseguir a renovação de contrato com Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain estaria próximo de contratar mais um francês. Segundo o jornal espanhol "Sport", Ousmane Dembélé vai fechar um acordo com o clube assim que terminar seu vínculo com o Barcelona, no fim deste mês.

Conforme indica a publicação, Dembélé não deve permanecer na Catalunha nos próximos anos e a tendência é que as negociações com o PSG se intensifiquem após Nasser Al-Khelaïfi, dono do clube francês, retornar à Paris depois de resolver alguns compromissos pessoais.

No entanto, de acordo com informações desta quarta-feira publicadas pelo jornal "Marca", os agentes do atacante comunicaram que o jogador ainda não definiu seu futuro. Além disso, o veículo destacou que o Dembélé está feliz jogando no Barcelona e, que apesar do clube catalão não ter condições de fazer uma oferta que o agrade, o treinador do time teria o desejo de contar com o jogador para a próxima temporada.