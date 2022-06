Loco Abreu é o novo técnico do Paysandú-URU - Divulgação

Loco Abreu é o novo técnico do Paysandú-URUDivulgação

Publicado 01/06/2022 14:23

Rio - Loco Abreu terá um novo desafio em sua carreira como treinador. Nesta quarta-feira, o ídolo do Botafogo foi apresentado como novo treinador do Paysandú, clube da terceira divisão do Uruguai.

Aposentado como jogador desde o ano passado, Loco Abreu iniciará seu quarto trabalho como treinador. Antes de assumir o Paysandú, o ex-atacante dirigiu Santa Tecla (El Salvador), Boston River (Uruguai) e Always Ready (Bolívia), onde ficou por apenas três partidas.

O Paysandú foi fundado em 2003 e chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Uruguaio entre 2005 e 2006. Chegou a ser dissolvido naquele ano por problemas econômicos e demorou 15 anos para retomar as atividades.