Paulinho - Divulgação / Bayer

Publicado 01/06/2022 14:21

Rio - Duas das maiores paixões do carioca estarão juntas na próxima quinta-feira na Câmara Municipal do Rio numa cerimônia em homenagem às personalidades que se destacaram na luta contra o preconceito religioso. A medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Casa, será entregue para o jogador Paulinho, revelado na base do Vasco, e que fez uma reverência ao orixá Oxóssi ao fazer o gesto de um arco e flecha durante jogo da seleção brasileira nas olimpíadas de Tóquio. Além dele, receberão a medalha os carnavalescos da Grande Rio, campeã do Carnaval carioca, Leonardo Augusto Bora e Gabriel Haddad. A escola de Duque de Caxias venceu o Carnaval com o enredo sobre Exu, contribuindo para a luta contra o preconceito religioso com religiões afro-brasileiras.

"É uma forma de reconhecimento pelo trabalho que eles fizeram pela defesa da liberdade religiosa. O gesto de Paulinho no campo, dando visibilidade à sua religião, foi inspirador, pois mostrou que todos podem expressar sua fé sem preconceitos. Este ano também tivemos um desfile histórico na Marquês de Sapucaí, com três escolas do grupo especial contando a história de religiões de matriz afro-brasileira. Com o seu enredo sobre Exu, a Grande Rio contribuiu para desmistificar o preconceito, incentivando um movimento de romper o desconhecimento e ignorância, que levam, em muitos casos, à intolerância religiosa", afirmou o vereador Átila Nunes (PSD), responsável por conceder a homenagem.

Paulinho atua no Bayer Leverkusen, da Alemanha, mas está passando férias no Rio e irá comparecer a cerimônia. Além da dupla campeã da Grande Rio e do ex-jogador do Vasco serão homenageados os carnavalescos e integrantes das escolas de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela. Mestre Dudu, que comanda a bateria da Mocidade, e o ator Demerson D Álvaro, que interpretou Exu durante o desfile da Grande Rio, também serão homenageados.

Dirigentes de templos umbandistas e candomblecistas, que têm Oxóssi como guia espiritual, participam da solenidade, que terá como uma das atrações o show do cantor Sandro Luiz.