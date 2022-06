Técnico da seleção ucraniana diz que foi barrado na guerra contra Rússia por ser 'muito velho' - Foto: Divulgação/AFP

Técnico da seleção ucraniana diz que foi barrado na guerra contra Rússia por ser 'muito velho'Foto: Divulgação/AFP

Publicado 01/06/2022 14:34

Rio - A seleção ucraniana entra em campo nesta quarta-feira, às 15h45, para se manter viva por uma vaga na Copa do Mundo. Técnico da equipe, Oleksander Petrakov quase deixou o comando do time no início do ano para se alistar nas forças armadas para lutar na guerra contra a Rússia.



Petrakov, de 64 anos, foi impedido pelas forças armadas da Ucrânia para lutar na guerra por ser 'muito velho'. Com isso, o treinador segue com a seleção do país, que enfrenta a Escócia, fora de casa, na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

- Seria errado se eu fugisse da cidade onde nasci, mas eles disseram: 'Você é muito velho e não tem nenhuma habilidade militar. Em vez disso, é melhor você nos levar para a Copa do Mundo - disse Petrakov à revista 'Time'.

Petrakov treinou as seleções de base da Ucrânia desde 2011 e assumiu o elenco principal após a saída de Shevchenko, em agosto do ano passado. Se vencer a Escócia nesta quarta, a Ucrânia encara País de Gales, no domingo, valendo vaga no Grupo B do Mundial do Qatar, que tem Inglaterra, Irã e Estados Unidos.