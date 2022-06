Ronaldo Fenômeno - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 01/06/2022 14:33

O ex-jogador argentino Maxi Biancucchi, popularmente conhecido no Brasil como 'primo do Messi', gerou polêmica nas redes sociais no final da manhã desta quarta-feira. O ex-meia-atacante do Flamengo comparou fotos de Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo, tirando sarro com o físico do brasileiro, e acabou atacado pelos fãs do ex-atacante.

O argentino que atuou pelo Flamengo e hoje é comentarista em uma rádio paraguaia, colocou os craques lado a lado em uma publicação no Twitter, questionando:



"Todos concordamos quem é o melhor Ronaldo, certo?"

A ironia do comentário feito pelo argentino gerou muita insatisfação dos fãs do brasileiro pentacampeão mundial com a Seleção.

Todos estamos de acuerdo quién es el mejor Ronaldo… ¿no? pic.twitter.com/TOawf2jLel — Maxi Biancucchi (@maxibiancucchi7) May 31, 2022