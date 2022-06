Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 01/06/2022 15:02

A quarta-feira amanheceu com uma preocupação para os torcedores brasileiros. Neymar sofreu um pisão no pé e deixou o treino da Seleção Brasileira com a região inchada. Após o jogador postar a foto do pé direito lesionado nas redes, o ex-jogador Neto brincou com a situação.



"Neymar sentiu o pé lá em Seul, na Coreia, que por sinal, não sei se ele sentiu lá na boate. Porque você faz todo movimento do metatarso na dança", disse Neto, que logo na sequência fez uma dança ao vivo.

"E aí, a hora que incha isso daí, é ruim pra jogar. Não dá pra jogar. Sei não se ele não quebrou o pé. Aí pra dois amistosos de titica de Galinha, que não tem necessidade nenhuma e sente o pé", emendou.

Neymar esteve em uma boate na Coreia do Sul no último final de semana. De acordo com a imprensa local, o atacante do Paris Saint-Germain chegou a casa de show por volta das 1h da manhã e saiu às 5h30, tendo gastado mais de R$ 450 mil com outros jogadores da Seleção, que faz amistoso contra o sul-coreanos nesta quinta.