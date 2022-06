Ronaldo Fenômeno reclamou de nunca ter sido defendido ao ser chamado de gordo - Arquivo O Dia

Publicado 01/06/2022 16:37

Rio - O atacante Reinier, que pertence ao Real Madrid, e estava emprestado ao Borussia Dortmund pode voltar ao futebol espanhol. De acordo com o jornal "Marca", o Valladolid, clube que Ronaldo Fenômeno é acionista majoritário, teria interesse em contratar o ex-jogador do Flamengo por empréstimo.

A equipe de Ronaldo vai voltar a jogar a La Liga, após conseguir o acesso, e isso é visto como um 'ponto forte' para fechar acordo com Reinier. O jovem é visto como uma boa oportunidade de mercado para a equipe. O interesse do clube espanhol pelo meia-atacante não seria novo, mas o acesso pode facilitar a negociação.

O meia-atacante, que está em fim de vínculo com o Borussia Dortmund, da Alemanha, não vê de forma negativa um novo empréstimo. Esse seria o terceiro clube europeu que Reinier teria passagem, mas antes o jogador quer fazer a pré-temporada no clube de Madri com a justificativa de que não teve contato com o treinador, Carlo Ancelotti.