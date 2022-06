Pogba - Reprodução/Instagram

01/06/2022

Rio - Como esperado, Paul Pogba não é mais jogador do Manchester United. O clube anunciou a saída do meio-campista nesta quarta-feira, com um vídeo trazendo os melhores momentos do atleta desde sua chegada aos Red Devils, em 2016. E um atleta que nasceu no Brasil e vem sendo comandado por Tite pode acertar com o clube inglês.

Once a Red, always a Red



Segundo informações do jornal britânico "The Sun", o Manchester United pode ir atrás de um reforço brasileiro para suprir a saída de Pogba. Trata-se do atacante Raphinha, que atualmente defende o Leeds United. O ex-lateral Paul Parker, comentou, no jornal, sobre a possível contratação do jogador de 25 anos.

"Então, sim, eu tenho que dizer que ele [Raphinha] seria uma contratação muito boa e o fato de ele estar jogando a Premier League é um fato que faz ainda mais sentido", disse, antes de completar:



"Eles não precisam se preocupar com a integração. Você sabe, para jogar esse futebol. Então, o senso comum diz que, se ele estiver disponível, quando você fala em dinheiro, acho que ele custa 35 milhões de libras. Eu diria que ele seria uma contratação muito, muito boa para o Manchester United", finalizou o lateral que defendeu o Manchester United entre 1991 e 1996.

Vale lembrar ainda que, além de Raphinha, outro jogador deve pintar no Manchester United. Trata-se do volante Andreas Pereira, que está emprestado ao Flamengo. Em contato exclusivo com o Jornal O Dia, o empresário do belga revelou que ele voltará para a Europa . A tendência, portanto, é que ele retorne para seu clube de origem.