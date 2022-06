Em carta, Pelé pede a Putin para que encerre a invasão russa à Ucrânia - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 01/06/2022 18:15 | Atualizado 01/06/2022 18:55

Rio - Maior jogador de futebol de todos os tempo, Pelé escreveu uma carta, publicada nas redes sociais, ao presidente russo Vladimir Putin o fim do conflito armado na Ucrânia. No texto, o Rei do Futebol relembrou um encontro entre ambos durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e disse que "não existem argumentos para a violência".

A carta foi publicada antes da partida entre Escócia e Ucrânia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O jogo era para ter sido realizado em em março, mas foi adiado por causa da invasão da Rússia no território ucraniano.

"Eu quero utilizar a partida de hoje como uma oportunidade de fazer um pedido: pare com essa invasão. Não existem argumentos que justifiquem a violência. Quando nos conhecemos no passado e trocamos um grande sorriso acompanhado de um longo aperto de mão, era inimaginável que poderíamos um dia estar tão divididos quanto estamos hoje", disse Pelé, no Instagram.

Em junho de 2017, Pelé e Putin se encontraram em uma tribuna de um estádio russo em São Petersburgo, por conta da realização da Copa das Confederações, que foi realizada um ano antes da Copa do Mundo da Rússia. O ex-jogador disse após o encontro que o presidente russo admitiu que era fã dele na infância.

"Anos atrás, eu prometi para mim mesmo que, enquanto eu conseguir, sempre levantarei minha voz a favor da paz. O poder de dar um fim a este conflito está nas suas mãos. As mesmas que apertei em Moscou, no nosso último encontro, em 2017", afirmou Pelé.