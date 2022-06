Jogadores da Ucrânia comemoram gol junto à torcida - ANDY BUCHANAN / AFP

Publicado 01/06/2022 17:58

Em meio à guerra contra a Rússia e a devastação do país, os ucranianos tiveram motivos para sorrir graças ao futebol. Com atuação histórica, superando os meses de inatividade de muitos jogadores, a seleção da Ucrânia venceu fora de casa a Escócia por 3 a 1, e disputará a última vaga europeia para a Copa do Mundo do Catar contra País de Gales, no próximo domingo.

Desde a invasão russa, em 24 de fevereiro, a maioria dos jogadores ucranianos, de clubes do país, estava sem disputar uma partida oficial. No último mês, eles treinaram juntos e disputaram alguns amistosos, mas, para valer, entraram em campo pela primeira vez nesta quarta e tiveram grande atuação, misturando superação, com emoção desde o hino e gols.



Bem melhor do que a Escócia, até então invicta nas Eliminatórias, a Ucrânia dominou a maior parte do jogo contra um adversário que pouco atacou mesmo em casa. Logo aos sete minutos, Tsygankov abriu o placar. O goleiro escocês evitou placar maior no primeiro tempo com grandes defesas.



Na segunda etapa, a Ucrânia ampliou logo aos três, com Yaremchuk, e seguiu criando e parou no goleiro adversário. Até que cansou e a Escócia, enfim, pressionou um pouco. Até que McGregor diminuiu aos 33 e tornou o fim do jogo nervoso. Os ucranianos perderam duas excelentes chances Dovbyk, que depois de tanto apanhar da bola marcou o terceiro, nos acréscimos.