Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o novo dono da SAF do clube, John Textor: nova Era já começou - Divulgação

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o novo dono da SAF do clube, John Textor: nova Era já começouDivulgação

Publicado 04/06/2022 15:14

Rio - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu fazer um estudo sobre a venda das SAFs dos clubes brasileiros. De acordo com a “Folha de S. Paulo”, o órgão pediu informações sobre a negociação a Botafogo e Cruzeiro. O Vasco, apesar de ainda não ter concluído a transação, também foi notificado. O prazo para esclarecimento é até a próxima semana.

O Cade avaliará se a venda precisava ou não de um aval prévio do conselho. Caso seja decidido que os clubes deveriam ter comunicado sobre o negócio ao conselho, a multa pode chegar a R$ 60 milhões, com chance de abertura de processo administrativo para apuração de infração à ordem econômica e até anulação da operação. Vale lembrar que a lei é aplicada a empresas, mas ainda não houve discussão sobre SAFs.

De acordo com o veículo, o Cade buscará ter mais informações sobre as operações, os contratos, os compradores e a estrutura societária, com lista de acionistas e cotistas.