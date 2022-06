Ex-treinador do Real Madrid está no radar do PSG, segundo imprensa europeia

Neymar e Messi, jogadores do PSG - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 04/06/2022 13:23

Rio - O técnico português José Mourinho, campeão da Liga Conferência com a Roma, pode acabar indo para um novo clube em breve. Segundo informações da rádio inglesa TalkSport, o Paris Saint-Germain está interessado no ex-treinador do Real Madrid para assumir a vaga de Mauricio Pochettino que, mesmo ainda tendo um ano de contrato, não deve seguir na equipe parisiense.

Um dos fatores que agrada a diretoria do PSG é o currículo vitorioso de José Mourinho. Em sua carreira, o treinador já conquistou 26 títulos, como a Liga dos Campeões da Europa, em duas oportunidades, diversos campeonatos e copas nacionais, Liga Europa, Liga Conferência e vários outros.

Vale lembrar que, caso José Mourinho assuma o comando do Paris Saint-Germain, será a segunda vez que o treinador substituirá Pochettino nos últimos anos. Em 2019, o técnico argentino deixou o comando do Tottenham, da Inglaterra, para a chegada do português, que acabou não tendo um bom desempenho com a equipe.

Ainda é importante ressaltar que o PSG anunciou, nesta semana, a contratação de Luís Campos como novo diretor esportivo. Assim como José Mourinho, Luís Campos também é português. Ele chega para assumir a vaga que era do brasileiro Leonardo.