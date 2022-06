CT da Juventus - Divulgação/Juventus

Publicado 04/06/2022 10:52

Rio - A Seleção Brasileira está acertando os últimos detalhes para a logística que antecede a ida para o Qatar para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Um dos pontos ainda indefinidos é o local em que os jogadores se reunirão na Europa para iniciar a preparação para o torneio. E a escolha do Brasil foi pelo CT da Juventus, em Turim, na Itália. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.



Segundo apurou a reportagem, ainda não há um acerto concreto e finalizado com o clube italiano para a utilização do centro de treinamento. Até aqui, as partes negociam para que isso seja viabilizado para o período entre os dias 14 e 19 de junho.



A Seleção precisa estar no Qatar com cinco dias de antecedência de sua estreia na Copa, que será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Isso faz parte do protocolo das delegações que disputam o torneio.



Além do CT da Juventus, a CBF se interessou pelas instalações do Real Madrid, mas as negociações não avançaram com os espanhóis para a viabilização nos moldes desejados pelos brasileiros. Sendo assim, a cidade de Turim, que oferece uma viagem mais curta para Doha, acabou se tornando a prioridade da comissão técnica de Tite.



Mas não foi somente a logística que chamou a atenção da CBF no centro de treinamento da Juve. O local foi inaugurado recentemente, em 2018, e conta com instalações modernas, de última geração. Os jogadores poderão se hospedar em um hotel que fica dentro do complexo de 58,9 mil metros quadrados, dos quais 37 mil são destinados aos campos (um com arquibancada para 600 pessoas).