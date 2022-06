De Bruyne desabafa após derrota da Bélgica para Holanda - Foto: JOSE MANUEL VIDAL/AFP

Publicado 03/06/2022 20:50

Rio - Dias após criticar a criação da Liga das Nações, o meia Kevin de Bruyne voltou a questionar o torneio e o calendário de seleções. Após goleada sofrida pela Bélgica nesta sexta para a Holanda por 4 a 1, o meia revelou em entrevista ao portal 'Het Laatste Nieuws' que não tira férias há oito anos.



- Estive uma semana sem treinos e sem jogos e o corpo começa a descontrair. Depois, vou ter quatro jogos em poucos dias. Isso é procurar problemas. Faz oito ou nove anos que não tenho tempo para ter férias. O corpo precisa de descansar de vez em quando - desabafou.

O meio-campista do Manchester City encerrou a temporada pelo clube inglês há duas semanas e logo em seguida já se juntou a equipe belga para a disputa do torneio europeu. Em setembro ocorre nova Data-Fifa e em novembro e dezembro será realizada a Copa do Mundo.

Nesta temporada, Kevin De Bruyne jogou 45 partidas e marcou 19 gols que ajudaram o Manchester City na conquista da Premier League. Revelado pelo Genk, o belga também já somou passagens por Werder Bremen, Chelsea e Wolfsburg.