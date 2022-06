Mauro Naves - Reprodução

Mauro NavesReprodução

Publicado 04/06/2022 17:30

Rio - Mesmo sem ter os direitos de transmissão da Copa do Mundo, a ESPN decidiu enviar uma equipe robusta para a Copa do Mundo do Catar, em novembro. De acordo com o portal "Notícias da TV", serão 18 profissionais da emissora na cobertura, incluindo Mauro Naves, que cobriu as últimas seis Copas pela TV Globo.

Além de Mauro, a lista dos que embarcarão rumo ao Mundial conta com Gustavo Hofman, Mauro Naves, Zinho, Pedro Ivo Almeida, Gláucia Santiago, João Castelo-Branco, Natalie Gedra, Mendel Bydlowski e Eduardo de Meneses. Há ainda outros nove profissionais que trabalham por trás das câmeras.

Hofman, Naves, Zinho, Pedro Ivo e Gláucia se dedicarão totalmente à seleção brasileira, enquanto João e e Natalie ficarão com outras seleções. Já Mendel produzirá reportagens sobre a cultura do Catar. Por fim, Edu de Meneses mostrará o clima nos estádios.