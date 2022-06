Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 04/06/2022 18:52

Alex Escobar João Cotta/ TV Globo Rio - Alex Escobar revelou que Galvão Bueno teve uma grande importância no início de sua trajetória no Grupo Globo. Em entrevista ao "Charla Podcast", o apresentador do "Globo Esporte" contou que foi jantar com o Galvão após participar do "Bem, Amigos!", em 2008, e que o narrador se surpreendeu ao saber que ele ganhava mal e ainda morava em Bangu. Por conta disso, a principal voz da TV brasileira pediu à direção da Globo um aumento para que o jornalista pudesse se mudar.

"No dia seguinte, me liga a secretária do diretor de esportes na época, Luiz Fernando Lima. 'Ele quer conversar com você amanhã de manhã'. Quando cheguei lá, ele me disse: 'O Galvão me ligou, falou que você está ganhando mal pra c… nós vamos aumentar o seu salário. Você só precisa fazer uma coisa, cara. Sair de Bangu. Tô c… para onde você vai. Sai de Bangu'”, disse Escobar.

Segundo o apresentador, após a atitude de Galvão, ele passou a ganhar o dobro do que recebia e foi escalado para participar de outros programas na emissora.