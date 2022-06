Mbappé - AFP

Publicado 03/06/2022 20:20 | Atualizado 03/06/2022 20:42

Rio - A derrota da França por 2 a 1 para a Dinamarca, nesta sexta-feira (3), pela Liga das Nações, criou um alvo de brincadeiras para Mbappé feitas por torcedores brasileiros na internet. O craque francês não se destacou na partida e ainda saiu do gramado lesionado. Além disso, o nome do atacante, que havia afirmado que o "futebol sul-americano não é tão avançado", atingiu os assuntos mais comentados no Twitter.

O comentário de Mbappé voltou à tona após Brasil e Argentina vencerem os seus jogos com credibilidade nesta semana. Na ocasião, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, enquanto a argentina triunfou por 3 a 0 sobre a Itália.



Por fim, os dois gols marcados da Dinamarca pelo atacante Cornelius virou mais um "motivo" para aumentar as brincadeiras dos brasileiros. A derrota da França encerrou o tabu de 20 partidas de invencibilidade do atual campeão mundial.

"O futebol sul-americano não está tão avançado quanto o europeu" - MBAPPÉ, Kylian

França // Argentina pic.twitter.com/kKW3a1ZAer — Vardazuerafc (@Vardazuerafc) June 3, 2022 e aí @KMbappe, vcs não tavam em outro nível só pq tão na Europa? me fala aí como é ser destruído pelo CORNELIUS — LeBrão Sexo☘️ (@LeBronCelta) June 3, 2022 FALA @KMbappe TA PODENDO FALAR DA AMERICA DO SUL OU TA PERDENDO DA DINAMARCA?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

SE JOGASSE CONTRA A COLOMBIA TOMAVA 3 https://t.co/cZwWBExeQe — raf the creator (@Rafael3790) June 3, 2022