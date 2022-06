Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 03/06/2022 18:48

Apesar do desejo de contar com Robert Lewandowski, que já declarou querer sair do Bayern de Munique, o Barcelona não vive uma situação financeira favorável para a contratação. Tanto que o vice de finanças, Eduard Romeu, avisou que trazer o atacante polonês só será possível com redução salarial e venda de jogadores.

"Lewandowski? Não é possível contratá-lo agora devido às normas impostas pela La Liga. Mas se conseguirmos o dinheiro, aí seria possível tê-lo. Se formos capazes de ter como receita três vezes mais do que o custo de contratação, mais a amortização, poderá haver contratação. De momento não é possível, não sem fazer cortes", explicou o dirigente à RAC 1, revelando que a folha salarial gira atualmente em 560 milhões de euros e já teve redução de 150 milhões de euros, considerada ainda insuficiente.



Somente desta maneira o Barcelona conseguiria respeitar o Fair Play Financeira exigido pela La Liga, que inclusive falou abertamente sobre essa questão recentemente. Mas apesar da dificuldade, o clube catalão não pretende desistir e já busca outras soluções, como o acordo com o Bank of America para injeção de capital.