Seleção Brasileira desembarca em Tóquio e está de olho no amistoso contra o Japão - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Seleção Brasileira desembarca em Tóquio e está de olho no amistoso contra o JapãoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/06/2022 17:55

Rio - Após uma passagem em que recebeu muito carinho da torcida na Coreia do Sul, a Seleção Brasileira desembarcou nesta sexta-feira, em Tóquio, capital do Japão. Na próxima segunda-feira, os comandados do técnico Tite enfrentam os donos da casa em mais um amistoso desta Data Fifa preparatório para a Copa do Mundo-2022.



Como já havia sido no país vizinho, onde derrotou os donos da casa por 5 a 1, a Seleção Brasileira contou com uma recepção calorosa do público local. No aeroporto, os fãs já estavam esperando a delegação, assim como na chegada ao hotel da concentração da equipe.



Além dos jogadores, do técnico Tite e dos campeões mundiais Taffarel (preparador de goleiros) e Juninho Paulista (coordenador), comumente assediados pela torcida, quem também teve o nome bastante gritado pelos fãs foi o auxiliar técnico Cesar Sampaio.



Ex-jogador de Seleção Brasileira e vice-campeão mundial em 1998, César atuou em três equipes japonesas ao longo da carreira e conquistou o respeito do público local, como foi possível notar em imagens divulgadas pela CBF nesta sexta-feira.



Segundo a programação divulgada pela entidade, o dia foi reservado para a viagem para o Japão e check-in no hotel. Já neste sábado, o grupo volta a treinar às 5h no horário de Brasília (17h no horário local), mesmo horário da atividade marcada para este domingo.



Depois da goleada na última quinta-feira contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, às 7h20 no horário de Brasília (19h20 no horário local) para enfrentar o Japão. Será o último amistoso desta Data Fifa de junho.