Alex, técnico da equipe sub-20 do São PauloRubens Chiri/saopaulofc

Publicado 03/06/2022 17:44

Rio - O técnico do São Paulo sub-20, Alex, continua chamando atenção de outros clubes no mercado da bola. Ele foi chamado por Jorge Jesus, novo treinador do Fernerbahçe-TUR para ser seu auxiliar, mas o técnico de base do Tricolor recusou a oferta. A informação foi publicada incialmente pelo jornal 'Record', de Portugal e confirmada pelo LANCE!.



Segundo apurado pela reportagem, Alex pretende terminar essa temporada trabalhando no São Paulo, para então, procurar uma equipe profissional para dirigir a partir de 2023. O treinador já deixou clara essa intenção, em entrevista ao canal do Alê Oliveira.

"Já vou (treinar elenco profissional). Já falei pro São Paulo, vou cumprir o meu contrato, que é o acordo que fiz com o clube e vou para o mercado. Se alguém me der oportunidade, começo na equipe principal. Como sub-20, esse vai ser o meu último ano", afirmou.



Nas redes sociais, Alex, que é ídolo do Fenerbahçe-TUR, onde atuou de 2004 a 2012, desejou sorte a Jorge Jesus no comando da equipe europeia.



"Muita sorte mister Jorge Jesus na Turquia. Que o senhor consiga o mesmo sucesso que tem em Portugal e no Brasil. Desde o Brasil torço muito pelo seu sucesso no Fenerbahçe. Desfrute muito do país e desse povo maravilhoso", escreveu Alex.