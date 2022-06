Arturo Vidal negocia rescisão de 6 milhões de euros com Inter de Milão - AFP

Publicado 03/06/2022 17:17 | Atualizado 03/06/2022 17:34

Rio - A trajetória de Arturo Vidal está chegando ao fim na Internazionale de Milão, da Itália. Especulado no Flamengo, o jogador chileno de 35 anos negocia rescisão de contrato de 6 milhões de euros (R$ 30,83 milhões), referente ao restante do vínculo, com o clube italiano. A tendência é de que seja parcelado para evitar problemas com o Fair Play Financeiro. A informação é do portal "GOAL".

Com contrato até junho de 2023, a diretoria da Inter de Milão já procurou Vidal para formalizar a saída. Após sacramentar a rescisão, a tendência é de que o meio-campista volte a ser fortemente especulado no Flamengo. O jogador já deixou claro que sonha em defender o Rubro-negro.

No entanto, o Flamengo pode sofrer forte concorrência para contratar Vidal, caso oficialize o interesse. De acordo com o jornal chileno La Tercera, o Al Rayyan, do Catar, estaria disposto a desembolsar 6 milhões de dólares (R$ 28.2 milhões) por ano ao jogador chileno.