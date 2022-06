Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester City - AFP

Publicado 03/06/2022 17:27 | Atualizado 03/06/2022 17:48

Rio - O lateral-direito Benjamin Mendy, do Manchester City, foi alvo de mais uma denúncia de estupro nesta semana, segundo informações do jornal britânico "Daily Mirror". Agora, o francês responde a 10 acusações: uma de tentativa de estupro, uma por agressão sexual e oito por estupro. O jogador chegou a ser preso em agosto de 2020, tendo passado 134 dias sob custódia.

Os crimes cometidos por Mendy teriam acontecido em sua residência, em Manchester, no período entre outubro de 2018 e agosto de 2020, antes de ser preso. Louis Saha Matturie, amigo do lateral-direito, também recebeu as oito denuncias de estupro, e será julgado.

Ao ser preso em 2020, Benjamin Mendy foi suspenso pelo Manchester City, e não retornou a equipe até agora. Confira o comunicado do clube após a prisão do lateral-direito.

"O Manchester City pode confirmar que, após ser acusado pela polícia hoje, Benjamin Mendy foi suspenso enquanto aguarda uma investigação", disse um porta-voz do clube na época.