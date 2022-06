Tiago Leifert - Reprodução

Tiago Leifert Reprodução

Publicado 03/06/2022 16:36

Rio - O jornalista Tiago Leifert deu uma declaração polêmica em entrevista ao podcast "Cara a Tapa", de Rica Perrone. Perguntado sobre política, o ex-apresentador do Big Brother Brasil disse que preferia receber um tiro na cabeça do que ter que votar em Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

"Agora você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher", perguntou o entrevistador.



"Pode atirar, pra mim não dá. Essa é posição solitária que eu falei, nenhum dos dois, não dá. 99 bonito, 99 na urna”, respondeu Tiago Leifert, antes de completar:

"O Bolsonaro foi muito mal e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo o que aconteceu nos últimos anos. Não dá. Pode atirar", disse.

Rica Perrone ainda perguntou sobre as pesquisas de intenção de votos, que, no momento, dão vitoria para o candidato do Partido dos Trabalhadores.

"Eu acho que tem muita gente calada, não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Vai acontecer alguma coisa, não sei se será o segundo turno, não sei se eles desistem antes, não sei. Tudo pode acontecer", disse Tiago Leifert.

Tiago ainda disse que confiaria 100% e votaria no seu amigo Luciano Huck, caso se candidate a presidência.

"Eu votaria no Huck para presidente porque sei da índole dele, sei do que ele é capaz pra fazer. Eu conheço ele, eu confio 100% nele e sei que se ele topasse ser Presidente da República, com o dinheiro que ele tem é porque ele quer ajudar", finalizou.