Troféu da Série ADivulgação / CBF

Publicado 03/06/2022 15:47

Rio - Um dos reforços contratados pelo Internacional na primeira janela de transferências foi o atacante Wesley Moraes, que foi emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, até o fim de 2022. No entanto, o jogador que veio da Premier League até o momento não correspondeu as expectativas e deve ter saída antecipada do Colorado, já na próxima janela, que abre em julho. A informação é do "GE".

Segundo o site, Wesley pode ser devolvido ao Aston Villa por não ter agradado nos treinos e nos jogos, além de situações extracampo. O jogador atuou em 18 jogos pelo Internacional, sendo 11 como titular e marcou apenas dois gols. No comando de Mano Menezes, iniciado há menos de um mês, o jogador só atuou em quatro partidas, com a titularidade em apenas uma.

Wesley é considerado como última opção para o comandante do Inter, já que Matheus Candorini foi titular diante do Atlético-GO e, no próximo domingo, outros dois companheiros, David e Alemão, disputam a titularidade contra o Bragantino.