Taça da Libertadores e da Sul-Americana - Staff images /CONMEBOL

Publicado 03/06/2022 15:46 | Atualizado 03/06/2022 16:06

Rio - O Grupo Disney confirmou a renovação de contrato com a Conmebol pelos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América na TV Fechada no Brasil até 2026. Além disso, o novo acordo conta com a inclusão dos direitos da Copa Sul-Americana e da Recopa no pacote de transmissões, tanto para a ESPN quanto para o streaming Star+.

"Nosso objetivo estratégico é oferecer o conteúdo mais relevante de forma contínua e estável em todas as nossas ofertas de entretenimento. Neste caso, estamos orgulhosos de apresentar a melhor oferta esportiva em nossas telas. Com este acordo sem precedentes, oferecemos a Conmebol Libertadores no canal linear ESPN e em nossa plataforma digital Star+, reforçando nosso compromisso de oferecer conteúdo relevante ao nosso público e permanecer na vanguarda do esporte no Brasil, América Latina e no mundo", comentou Diego Lerner, Presidente da The Walt Disney Company para a América Latina.

Vale lembrar que o Grupo Disney venceu o SporTV na última rodada de negociações pelos direitos de transmissão, conseguindo, assim, exclusividade. Já na TV aberta, a Rede Globo voltará a transmitir a Libertadores depois de quatro anos, tirando o torneio do SBT, que agora assume a Sul-Americana. Com isso, a Conmebol TV encerra seus trabalhos no Brasil.