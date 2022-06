SporTV - Foto: Reprodução/SporTV

SporTVFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 03/06/2022 15:17

Rio - O Mundial de Vôlei de Praia irá começar neste mês na cidade de Roma, na Itália. O Brasil, que possui grande tradição na competição, com sete títulos entre os homens e outros quatro entre as mulheres, estará representado nesta 13ª edição por oito duplas. A competição acontece desde 1997 e terá a transmissão do sportv.

A cobertura da emissora contará com os reforços de dois craques, recheados de títulos importantes nas areias. Membro do Hall da Fama do Voleibol, o ex-jogador Emanuel, dono de três medalhas olímpicas e três títulos mundiais; e a jogadora Ágatha, medalha de prata na Rio-2016 e campeã mundial em 2015 chegam para abrilhantar as análises e os comentários das transmissões.

"Sempre adorei essa área de comunicação e cheguei, inclusive, a cursar um ano de jornalismo, até parar por conta do vôlei. Comentar será uma novidade e estou superanimada com esse desafio. Espero conseguir aproveitar toda a minha experiência nas areias para passar ao público, com o olhar de quem já esteve nas quadras, as movimentações e todas as sensações dos atletas. Estar ao lado do Emanuel, um atleta vitorioso e que já tem experiência nos comentários, vai ser muito legal também. Com certeza teremos uma troca muito boa e vou aproveitar muito todas as dicas dele”, disse Ágatha.

A competição vai começar no próximo dia 10 e se encerra no dia 19 deste mês.