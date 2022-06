Shakira e Piqué - Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2022 15:19 | Atualizado 03/06/2022 15:41

Dias depois de a imprensa espanhola noticiar o fim do casamento de Piqué com a cantora Shakira, surge mais uma informação que coloca ainda mais lenha na fogueira da história. De acordo com informações do portal espanhol 'Hola!', a cantora colombiana teria sido socorrida por uma ambulância próximo ao local onde reside, em Barcelona.

O atendimento médico teria acontecido no sábado passado (28), alguns dias antes do portal 'El Periódico' expor a suposta separação do casal. Segundo as informações da publicação, foram flagrados dois carros e uma ambulância pertos da residência de Shakira e Piqué.

A relação do zagueiro e da cantora teria chegado ao fim após Shakira tê-lo flagrado com outra mulher, que seria a mãe do meio-campista Pablo Gavi, companheiro de Piqué no Barcelona. Após o caso, o zagueiro deixou a casa onde morava com Skarira.



No podcast "Mamarazzis", as apresentadoras Laura Fa e Lorana Vásquez afirmaram que Shakira descobriu a traição e que ela conhecia a pessoa com quem Piqué se relacionou. O zagueiro já estaria aproveitando as boates da cidade com o companheiro de time Riqui Puig.