Publicado 03/06/2022 15:41

Rio - O Brasil venceu a Coreia do Sul no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. A goleada construída pela Seleção contou com a participação de Fred no primeiro gol, marcado por Richarlison. Ao analisar do rendimento da equipe de Tite, o jogador se disse feliz com a sua contribuição para o desempenho do Escrete Canarinho.

"Primeiramente, muito feliz com nossa atuação, fizemos um grande jogo, pessoalmente consegui fazer uma boa partida, dentro do que o professor pediu. Com bola, descer um pouco, jogar entrelinhas para abrir espaço para Pombo e Neymar vir buscar jogo. Sem bola, baixar um pouco ou saltar à frente para buscar a marcação, consegui dar assistência, poderia ter feito gol, mas é continuar trabalhando para que mais boas atuações possam vir", afirmou.

Em tom de brincadeira, Fred disse que reclamou com Richarlison por conta do lance do primeiro gol do Brasil. O atacante do Everton desviou a finalização do meia do United e abriu o placar para a Seleção. Em resposta ao gol supostamente tirado, o Pombo retrucou dizendo que deixou o ex-jogador do Internacional na cara do gol em outro oportunidade.

"Richarlison é centroavante, estava no lugar certo, a bola ia entrar, ficou aquela confusão, mas o gol foi dele, queria ter feito o gol, mas o mais importante foi ter saído o gol para abrir o placar. Brinquei que ele tirou meu gol, ele falou que me deu outro e eu que não quis fazer", disse.