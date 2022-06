Astro do Liverpool pode deixar o clube inglês nesta janela de transferências - Foto: Rui Vieira/AFP

Astro do Liverpool pode deixar o clube inglês nesta janela de transferênciasFoto: Rui Vieira/AFP

Publicado 03/06/2022 15:50

Rio - O Liverpool deve perder um craque nesta janela de transferências. Sadio Mané está em negociações com o Bayern de Munique para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Bild’, o senegalês estaria pedindo um salário de 20 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões) por ano para acertar com o clube alemão.



O Bayern de Munique tem interesse na contratação de Mané visando uma possível saída de Lewandowski. O atacante polonês revelou o desejo de sair, mas o clube alemão promete fazer jogo duro para liberar o craque.



Segundo a imprensa internacional, o valor por uma negociação com o Liverpool por Mané gira em torno de 30 a 50 milhões de euros. O atacante tem contrato por mais uma temporada, então os Reds só recebem dinheiro em caso de uma negociação nesta janela de transferências.



Nesta temporada, Mané teve um bom desempenho com a camisa do Liverpool. A equipe conquistou a Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, ficou em vice na Premier League e na Champions League. O atacante marcou 23 gols e cinco assistências em 51 jogos.