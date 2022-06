Douglas em ação pela Seleção Brasileira - AFP

Publicado 03/06/2022 16:47

Douglas Sousa enfim revelou qual clube será sua casa em seu retorno às quadras de vôlei. O atleta da Seleção Brasileira irá defender o Vôlei São José na temporada 2022/2023 e a confirmação foi feita pelo próprio jogador, através de suas redes sociais.

As conversas entre Douglas e o clube paulista começaram há alguns meses. O ponteiro campeão olímpico deixou que gostaria de atuar em São Paulo para ficar mais perto da família, que reside em Santa Bárbara, no interior do estado.

Outros possíveis candidatos (Vôlei Renata, Guarulhos e Sesi) se interessaram na contratação, mas não avançaram nas tratativas. No São José, Douglas será comandado por Carlos Schwanke, assistente também da Seleção Brasileira masculina, que comandou a amarelinha na Liga das Nações em 2021.

Douglas Souza não joga desde dezembro do ano passado, quando deixou o Vibo Valentia, da Itália.