Jogadores da Dinamarca celebram um dos gols de Cornelius na vitória sobre a França - Franck FIFE / AFP

Jogadores da Dinamarca celebram um dos gols de Cornelius na vitória sobre a FrançaFranck FIFE / AFP

Publicado 03/06/2022 17:50

Numa prévia do confronto da Copa do Mundo do Catar, em novembro, a atual campeã França perdeu em casa para a Dinamarca, na estreia na Liga das Nações 2022/24. Benzema abriu o placar, mas, com dois gols do atacante Cornelius, que entrou no segundo tempo, os dinamarqueses viraram para 2 a 1.

No primeiro tempo, as duas seleções tiveram um confronto equilibrado e sem muitas chances de gol, com os franceses tentando superar a forte marcação adversária. A Dinamarca chegou com perigo uma vez, com Dolberg chutando cruzado e Maehle, sem ângulo, mandando para fora. Já a França chegou mais perto com Benzema, que até marcou, aos 14, mas estava impedido.



Na segunda etapa, a França perdeu Mbappé, que sentiu lesão ainda antes do intervalo. Nkunku entrou em seu lugar e participou do primeiro gol, ao tabelar com Benzema. O atacante do Real Madrid, forte candidato a melhor do mundo em 2022, ainda fez bela jogada individual para abrir o placar, aos 5.



Só que a Dinamarca também mostrou força e foi em busca do empate, até conseguir, aos 22, com Cornelius, que entrou no segundo tempo e recebeu ótimo lançamento para tocar na saída de Lloris. O goleiro francês impediu a virada em finalizações de Olsen e Eriksen. Pelo lado da França, Kanté deu belo chute na trave.



Quando parecia que o confronto ficaria no empate, a Dinamarca conseguiu a virada, mais uma vez com Cornelius, aos 22, mostrando força e dando um sinal de alerta para a França na Copa do Mundo, já que as duas seleções voltam a se encontrar no dia 26 de novembro no Estádio 974, em Doha, pela segunda rodada do Grupo D.