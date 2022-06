Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Neto
Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 04/06/2022 12:16 | Atualizado 04/06/2022 12:17

Rio - Em debate no programa "Baita Amigos", o ex-jogador Neto foi perguntado sobre quem seria o melhor jogador do Brasil depois de Pelé. Mesmo com grandes concorrentes como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Zico, Neto foi direto e disse que Romário foi o segundo maior nome do Brasil na história.

"Para mim, é o Romário. Juntando Romário, Neymar, Ronaldo e Zico não dá a perna esquerda do Pelé. Ele é o melhor de todos os tempos e nunca vai ter um igual", disse o apresentador do "Os Donos da Bola".



Neto também comentou no programa sobre o recorde que Neymar pode bater antes do início da Copa do Mundo do Catar. O atacante do Paris Saint-Germain está a apenas quatro gols de igualar a marca de Pelé, que balançou as redes 77 vezes em 91 partidas com a Seleção Brasileira.

"O cara que tem 118 jogos e tem 73 gols, é uma marca do cacete, tem que aplaudir esse menino", disse.



O ídolo do Corinthians também aproveitou para destacar a importância de Zico para o futebol brasileiro.

"O que o Neymar tem que fazer porque esse cara (Ronaldo), nós quase acabamos com ele. O Romário é o Romário. O Zico, em 86, acabamos com ele, mas jogou pra caramba. Para mim, o Zico é mais exemplo que muitas pessoas. De clubes, o Zico ganha de todos", finalizou Neto.