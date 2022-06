Neymar fez o gol da vitória do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/06/2022 09:18 | Atualizado 06/06/2022 09:33

Japão - Sem a mesma facilidade da partida contra a Coreia do Sul, o Brasil voltou a vencer e encerrou com 100% de aproveitamento a sua séria de amistosos na Ásia. Com gol de Neymar, no segundo tempo, a Seleção levou a melhor sobre o Japão e venceu por 1 a 0 em partida realizada nesta segunda-feira.

A equipe comandada de Tite voltará a jogar somente em setembro para mais uma bateria de amistosos antes do começo da Copa do Mundo. O Brasil vai tentar o hexacampeonato mundial no Catar e está em no Grupo G com Suíça, Sérvia e Camarões.

Assim como na partida contra a Coreia do Sul, o Brasil mostrou uma boa movimentação ofensiva. O tri formado por Neymar, Raphinha e Vinicius Junior, no entanto, acabou pecando nas finalizações e por conta disso o placar seguiu sem alterações para o segundo tempo.

A primeira chance foi no começo da partida. Logo aos 2 minutos, Neymar deixou Paquetá na cara do gol e o meia finalizou na trave. Aos 19 minutos, nova oportunidade. O camisa 10 achou Raphinha livre na direita. O atacante do Leeds finalizou cruzado, para a boa defesa de Gonda.

Aos 25 minutos, Raphinha cobrou falta pela direita na cabeça de Casemiro, que cabeceou com perigo por cima da meta japonesa. No minuto seguinte, Neymar aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou colocado, obrigando Gonda a fazer boa defesa.

Aos 41 minutos, mais uma oportunidade para a equipe de Tite. Lucas Paquetá encontrou espaço pelo meio e achou Neymar na direita. O craque brasileiro buscou o canto do goleiro japonês, que espalmou para a linha de fundo.

Após a volta do intervalo, o ritmo da partida continuou parecido. A Seleção criava oportunidades, mas não conseguia "acertar o pé". O gol da vitória do Brasil acabou saindo aos 31 minutos. Após Richarlison ter sido derrubado dentro da área, Neymar converteu a cobrança de pênalti e definiu a vitória brasileira.

Com o gol, Neymar chegou ao seu 74º gol com a camisa da seleção brasileira. Com isso, o jogador do PSG está a três de igualar Pelé em jogos com a camisa do Brasil apenas contra seleções. No total, o Rei do Futebol tem 95 gols com a camisa do Brasil, contando duelos contra combinados e clubes.