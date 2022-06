Mario Götze em ação pelo PSV - Reprodução/Instagram Götze

Publicado 06/06/2022 20:04

Rio - O meio-campista Mario Götze, autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, está próximo de se tornar jogador do Benfica, de Portugal. O ex-Bayern foi um pedido do treinador Roger Schmidt, ex-técnico do PSV, que acompanhou o desempenho do atleta alemão de perto. A informação é do portal "GE".

Agora, o clube português conversa com o estafe de Götze para acertar os detalhes financeiros. O Benfica, inclusive, estaria disposto a fazer um esforço no orçamento para poder finalizar a contratação do meio-campista de 30 anos.

No entanto, o Benfica terá que brigar com a alta concorrência que também deseja contar com o jogador em seu elenco. Clubes como a Roma e o Milan, ambos da Itália, também chegaram a oferecer propostas para o alemão. Além disso, Mario Götze possui contrato com o PSV, da Holanda, até o final de 2024, com uma cláusula de rescisão de quatro milhões de euros.

Na última temporada, Mario Götze entrou em campo em 52 oportunidades, marcou 12 gols e deu 11 assistências para seus companheiros. O meio-campista teve uma média de 80 minutos por partida.