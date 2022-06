Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de MuniqueAFP

Publicado 06/06/2022 18:28

Rio - Robert Lewandowski deixou claro mais uma vez o desejo de deixar o Bayern de Munique, da Alemanha. Em entrevista ao porta polonês "Onet", o atacante, de 33 anos, afirmou que só considera receber proposta do Barcelona, da Espanha. No entanto, os dirigentes do clube alemão não devem facilitar a saída do atleta, que ainda tem contrato até junho de 2023.

“Nenhuma outra oferta foi sequer considerada por mim a não ser a do Barcelona. “Estou saindo porque quero mais emoções na minha vida. Eles não quiseram me ouvir até o fim. Algo morreu dentro de mim. E é impossível ignorar. Mesmo se você quiser ser profissional, você não pode compensar isso, "afirmou Roberto Lewandowski ao portal polonês 'Onet'.

Por outro lado, Lewandowski afirma que não pretende deixar o Bayern sem diálogo entre ambas as partes. De acordo com a imprensa europeia, o atacante se sentiu desrespeitado após a diretoria do clube alemão minimizar a renovação, enquanto mantinha conversas com Erling Haaland.

"Se você está no clube há tantos anos, sempre esteve pronto, esteve disponível, apesar das lesões e das dores deu o seu melhor, acho que o melhor é encontrar uma boa solução para os dois lados. E não procurar uma decisão unilateral. Não faz sentido. Não depois disso tudo", concluiu.