Capitão de País de Gales, Bale disputará a Copa do Mundo do CatarPaul ELLIS / AFP

Publicado 06/06/2022 17:08

Líder da seleção de País de Gales que conseguiu a classificação para a Copa do Mundo após 64 anos, Gareth Bale pode jogar em seu país a partir de agora. Após conquistar pela quinta vez a Liga dos Campeões e deixar o Real Madrid, o atacante de 32 anos negocia com o Cardiff City, da segunda divisão inglesa.

Segundo a imprensa galesa, o presidente do clube, o banqueiro Mehmet Dalman, é quem cuida das negociações. O clima de otimismo aumentou com a classificação de Gales à Copa do Mundo, o que é visto como algo positivo para Bale jogar no país como preparação e motivação.



Inclusive, ele nunca atuou em sua cidade natal, Cardiff, já que saiu aos nove anos e passou por Southampton e Tottenham, na Inglaterra, e depois foi para o Real Madrid. Sua família ainda mora na região, o que seria outro facilitador. Já o clube conta com o destaque da seleção galesa para retornar à Premier League.



Entretanto, ainda é necessário discutir a questão salarial, já que Bale recebia alto valor no Real Madrid e teria que aceitar reduzir drasticamente. Esse seria o principal problema.