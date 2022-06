Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 06/06/2022 17:00

Rio - De saída do Leeds, Raphinha (veja fotos na galeria abaixo) já tem mente onde quer jogar na próxima temporada: o Barcelona. Em razão disso, o atacante da seleção brasileira tem recusado o interesse de outros clubes e quer trabalhar com o técnico Xavi Hernández.

Segundo o jornal espanhol 'SPORT', Raphinha e o ex-jogador Deco, seu empresário, recusaram a forte investida do Liverpool. O atacante é o jogador escolhido por Jürgen Klopp para reforçar a ponta direita do ataque do clube inglês, diante da possível saída de Mané para o Bayern de Munique nesta próxima janela de contratação.

Os Reds estariam dispostos a colocar Takumi Minamino na operação, que seria do agrado do Leeds. Economicamente, o acordo entre os dois clubes é mais viável.

No entanto, Raphinha que tem um acordo salarial fechado com o Barcelona desde março, priorizando o interesse do clube catalão.

Revelado pelo Avaí, Raphinha passou por Vitória Guimarães, Sporting e Rennes antes de chegar ao Leeds. Nesta temporada, o jogador atuou em 36 partidas e marcou 11 gols.