Pochettino - AFP

Pochettino AFP

Publicado 06/06/2022 16:04

O Paris Saint-Germain prepara uma reformulação para a próxima temporada. Com a chegada de Luis Campos, que vai substituir Leonardo no cargo de diretor esportivo, o técnico Mauricio Pochettino deve estar de saída. Assim, o jornal ‘Marca’ lista cinco nomes para substituir o treinador.

Os nomes mais cotados para substituir Pochettino segundo o jornal espanhol são: José Mourinho (Roma), Zinedine Zidane (sem clube), Christophe Galtier (Nice), Rúben Amorim (Sporting) e Marcelo Gallardo (River Plate).



Mourinho pertence a Roma até 2024 e se tornou campeão da Conference League nesta temporada. O treinador português já trabalhou com Luis Campos no Real Madrid, em 2012, o que pode facilitar uma negociação.



Atualmente sem clube, Zidane ganhou grande destaque como treinador do Real Madrid, se tornando três vezes seguidas campeão da Champions League. A contratação do francês é considerada difícil pois o técnico aguarda assumir o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022.

Pochettino ainda tem contrato com o Paris Saint-Germain por mais um ano. Porém, mesmo com Messi, Neymar e Mbappé na equipe, o treinador não teve uma temporada brilhante. O clube foi eliminado nas oitavas da Champions League, oitavas da Copa da França, mas foi campeão do Campeonato Francês.