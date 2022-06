Ronaldo Fenômeno - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 06/06/2022 15:17

Rio - O Cruzeiro venceu as últimas sete partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e aumentou sua vantagem no topo da tabela. Com o total de 25 pontos, o clube mineiro possui seis pontos a mais que o vice-líder Bahia. E, visando um futuro cheio de expectativa, Ronaldo Fenômeno, dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, deve cumprir promessa caso o time consiga o acesso à Série A depois de três anos na Segundona.

Ronaldo, que também é acionista majoritário do Real Valladolid, da Espanha, iniciou um trajeto de 500 km de bicicleta como pagamento de uma promessa feita no ano passado em caso de acesso do clube espanhol para a primeira divisão, o que se concretizou no mês passado. E, em live na Twitch, afirmou que pode fazer uma surpresa caso aconteça o mesmo com o Cruzeiro.

"Eu vou pensar. A gente tem muita coisa para fazer ainda, muito jogo para ser jogado, muitos pontos para ganhar. Essas coisas têm que fazer na maciota, no sigilo. No Valladolid foi assim. Eu vou fazer uma parada se a gente conquistar o acesso, mas não vou falar mais nada sobre isso, não. Vocês também, façam suas promessas. Vamos que vamos", comentou Ronaldo.

Como jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno defendeu o Cruzeiro nos anos de 1990. Após se destacar na Raposa, o craque acabou vendido ao PSV, da Holanda, e iniciou sua trajetória de sucesso na Europa.