Oscar Schmidt - Eduardo Martins / Ag. News

Publicado 06/06/2022 14:31

Rio - Astro do Flamengo e da Seleção Brasileira e membro do Hall da Fama do basquete, Oscar Schmidt disse em entrevista ao 'Uol Esportes' que se considera curado do câncer no cérebro e que decidiu parar com as seções de quimioterapia para tratar a doença.



Segundo o ex-astro, seu médico já havia recomendado o fim das sessões que são muito cansativas.

- O doutor já tinha falado há alguns anos que estava pensando em parar. Eu falei: 'Você quer me matar, doutor?'. Mas agora eu mesmo resolvi parar. A quimioterapia que eu fazia era pesada, eu ficava muito cansado. Também fiz um mês de radioterapia. Espero que eu esteja livre agora. Acho que me curei. O importante é achar que curou - disse.



Oscar é o maior cestinha de todos os tempos da história do basquete, com 49.703 pontos oficialmente computados. Foi campeão nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, e participou de cinco Jogos Olímpicos pelo Brasil.



A lenda brasileira se recusou a jogar na NBA para poder continuar disputando competições pela seleção nacional, pois na época, atletas da liga norte-americana não eram autorizados a defender seus países.