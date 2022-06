Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 06/06/2022 12:15

Rio - O Flamengo pode ter a concorrência do Fenerbahçe na busca pela contratação de Everton Cebolinha. De acordo com o jornal turco "Fanatik", Jorge Jesus teria pedido a contratação do brasileiro. O ex-treinador rubro-negro, inclusive, foi quem pediu a contratação do ex-atacante do Grêmio para o clube português.

De acordo com a imprensa lusitana, Everton Cebolinha não está nos planos do Benfica, que deseja a transferência do brasileiro. No entanto, para liberá-lo, a equipe europeia deseja recuperar o investimento feito no jogador. Com isso, o clube espera uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 102,08 milhões).

De acordo com o jornal português "Record", o clube carioca prepara uma proposta grandiosa pelo jogador do Benfica. Segundo a publicação, o Rubro-Negro irá oferecer 15 milhões de euros (R$ 77 milhões) pelo atleta. O valor é abaixo do que a equipe lusitana deseja, mas as partes podem chegar a um acordo.

O interesse do Flamengo no jogador é antigo e no começo do ano, o Rubro-Negro chegou a oferecer 13 milhões de euros por 70% do atacante. Na ocasião, o clube português recusou. Porém, Cebolinha não estava na lista de transferências.