Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/06/2022 11:40

Rio - O Brasil derrotou o Japão por 1 a 0 e não conseguiu ter o rendimento obtido na vitória de goleada sobre a Coreia do Sul. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador Tite abordou a tática dos japoneses e criticou a arbitragem por não ter sido mais enérgica com as faltas dos japoneses.

"Fiquei brabo com a arbitragem. A falta tática era toda hora. Forte demais, passou até do ponto. E aí o poder criativo ficava neutralizado", afirmou o treinador.

Apesar das críticas à arbitragem, Tite também fez cobranças a um melhor rendimento do Brasil. O treinador não escondeu o incômodo com o fraco aproveitamento da sua equipe em finalizações.

"A atuação foi sólida, enquanto não teve o poder criativo maior. Quando teve o poder criativo maior, teve um detalhe que foi significativo, as finalizações têm que ser mais precisas. Tivemos número bastante grande de finalizações, mas número grande também de finalizações bastante bloqueadas, mas também imprecisas nossa", disse.