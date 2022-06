Rede Globo - Reprodução

Publicado 06/06/2022 11:16

Rio - Seleção Brasileira em campo já em clima de Copa do Mundo. A transmissão da vitória da seleção brasileira por 1 a 0 sobre o Japão na manhã desta segunda-feira, dia 6, rendeu bons números de audiência para a TV Globo. Segundo dados prévios, o jogo fez a média da faixa crescer +44% no PNT em relação às últimas quatro segundas-feiras, com 13 pontos de audiência e 48% de participação. Foi a maior audiência da faixa desde agosto de 2021, quando o Brasil conquistou o ouro olímpico no futebol.

Na capital paulista, o aumento da faixa foi de +33%, com 12 pontos e 44% de participação, recorde desde março de 2020. E no Rio de Janeiro, mais da metade dos domicílios com TVs ligadas estavam assistindo à transmissão comandada por Galvão Bueno: 15 pontos de audiência com 53% de participação, aumentando a média da faixa em +15% e se tornando a maior audiência desde novembro de 2020.

A seleção brasileira irá voltar aos gramados somente em setembro para mais amistosos na preparação para a disputa da Copa do Mundo, que acontecerá a partir de novembro no Catar.