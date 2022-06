Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Rio - Com passagens por clubes brasileiros como Flamengo, Vasco e Goiás, o zagueiro Rafael Vaz pode estar voltando ao país. Após deixar o Al Khor, do Catar, o defensor, de 33 anos, teria encaminhado um acerto para defender o Avaí. As informações são do portal "globoesporte.com".

"Acredito que pude contribuir com o clube nesses quase dois anos, mas o futebol é feito de ciclos e chegou a hora de eu procurar outro clube. Sou grato ao Al Khor e todos que me ajudaram nesse período aqui no Catar. Meus empresários já receberam algumas sondagens, inclusive para eu permanecer no "Mundo Árabe", vamos avaliar, mas acho que seria melhor para a minha família o retorno ao futebol brasileiro", contou o zagueiro em entrevista ao portal.

Rafael Vaz rescindiu contrato amigavelmente com o Al Khor em janeiro e deseja voltar ao futebol brasileiro. Segundo o site, o zagueiro de 33 anos chegou em Florianópolis no último domingo para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, vai assinar um vínculo com o Avaí até o final desta temporada.