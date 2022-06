Vinicius Jr. marcou o gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 06/06/2022 13:14

Titular da Seleção no amistoso contra o Japão e um dos destaques do Real Madrid na temporada que se encerrou, Vinicius Jr é o segundo jogador mais valioso do mundo, segundo levantamento do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Ele é o único brasileiro no Top 10 e só perde para Mbappé, que renovou com o PSG.



De acordo com o estudo, Vinicius Jr vale atualmente 185,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 950 milhões). Depois de uma grande temporada, o brasileiro subiu no ranking e supera, inclusive, a sensação Erling Haaland, recentemente contratado pelo Manchester City. O centroavante norueguês está avaliado em 152,6 milhões de euros (R$ 785,7 milhões).

Já Mbappé, principal nome que movimentou o mercado de contratações nesta temporada e recusou o Real Madrid, vale 205,6 milhões de euros (R$ 1,05 bilhão). Ele chegou a esse valor graças à renovação com o PSG por três anos.



Confira abaixo os 10 jogadores mais valiosos do mundo (valores em euros):



1 - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 205,6 milhões



2- Vinicius Junior (Real Madrid) - 185,3 milhões



3- Erling Haaland (Manchester City) - 152,6 milhões



4- Pedri (Barcelona) - 135,1 milhões



5- Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 133,7 milhões



6- Phil Foden (Manchester City) - 124 milhões



7- Frenkie De Jong (Barcelona) - 112,5 milhões



8- Luis Díaz (Liverpool) - 110 milhões de euros



9- Rúben Dias (Manchester City) - 109, 6 milhões



10- Ferran Torres (Barcelona) - 109,5 milhões