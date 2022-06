Thiago Silva iguala marca de Lúcio e se torna zagueiro com mais jogos pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/06/2022 17:42

Rio - A vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão nesta segunda-feira foi especial para o zagueiro Thiago Silva. Apesar de ter começado no banco, o Monstro entrou no decorrer do segundo tempo e chegou à marca de 107 partidas com a Amarelinha.



Com o número atingido, o atleta do Chelsea empatou com Lúcio e agora é também o zagueiro com mais partidas na história da Seleção Brasileira. Apesar de já estar aposentado, o ex-zagueiro atuou com Thiago Silva. Ambos foram titulares na Copa América de 2011.



Thiago Silva está no top-10 de jogadores com mais partidas na história da Seleção Brasileira. A lista conta também com jogos não oficiais. Com a vaga encaminhada para a Copa do Mundo, o ex-Fluminense ainda pode aumentar seus números.



TOP-10 DE JOGADORES COM MAIS PARTIDAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA



1: Cafu - 150 jogos



2: Roberto Carlos - 132 jogos



3: Daniel Alves - 124 jogos



4: Rivelino - 120 jogos



5: Neymar - 119 jogos



6: Pelé - 113 jogos



7: Djalma Santos - 113 jogos



8: Taffarel - 108 jogos



9: Lúcio - 107 jogos



10: Thiago Silva - 107 jogos